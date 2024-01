Uma feira do livro diferente em Salvaterra de Magos

“Pela Riba do Tejo-histórias e músicas” foi uma iniciativa que teve como protagonista Bruno de Brito e esteve enquadrada na Feira do Livro de Natal de Salvaterra de Magos, que teve mais de um mês de duração.

A sessão de animação “Pela Riba do Tejo- histórias e músicas”, que teve como protagonista Bruno de Brito, decorreu na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos no passado dia 27 de Dezembro. A actividade esteve inserida na programação da Feira do Livro de Natal de Salvaterra de Magos que termina no próximo dia 7 de Janeiro.

A Feira do Livro de Natal de Salvaterra de Magos realizou-se ao longo de mais de um mês no âmbito da 11.ª edição da “Campanha Natal e a Economia Local” e contou com novidades literárias, livros temáticos, literatura infantil e juvenil, publicações de autores do concelho e jogos didácticos. O projecto teve como principal objectivo promover o livro e a leitura.

Também houve uma série de actividades como apresentações de livros, sessões de contos, música, dança, exposições, ‘workshops’ de pintura e de ilustração e oficina de artes plásticas nas bibliotecas do Espaço Jackson em Glória do Ribatejo e no Mercado de Cultura de Marinhais.