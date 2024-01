Universidade Sénior do Sardoal cantou as Janeiras na reunião de câmara

Grupo da Universidade Sénior do Sardoal esperou que terminasse a reunião camarária para cantar as Janeiras ao executivo municipal.

A última reunião camarária do Sardoal ficou marcada pela actuação de vários alunos da Universidade Sénior do Sardoal. No final da sessão, realizada a 5 de Janeiro, um grupo composto por vários alunos da universidade animou o salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, cantando as Janeiras a todo o executivo municipal. O presidente da câmara, Miguel Borges, não ficou indiferente e fez questão de se juntar ao grupo, tocando tambor. No final da actuação, o executivo municipal agradeceu a surpresa e o momento, distribuindo chapéus de chuva pelos presentes e um lanche de convívio no salão nobre do edifício municipal.