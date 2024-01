Burocracia e exigências encarecem infraestruturas desportivas em Santarém

A carga burocrática e as exigências de diversas entidades estão a arrastar no tempo e a encarecer alguns projectos da Câmara de Santarém no sector do desporto. Exemplos disso, citados pelo presidente da autarquia na última assembleia municipal, são os do novo campo de râguebi no complexo da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC), cujo orçamento saltou de 1,8 para 2,4 milhões de euros, e a primeira fase do projecto da Academia de Futebol, a criar nas imediações do complexo aquático municipal, que subiu de 1,8 milhões para 3,2 milhões de euros.

No caso do campo de râguebi, Ricardo Gonçalves disse que o projecto está finalmente fechado e constitui “um compromisso e uma necessidade” assumidos pelo município. Quanto à Academia de Futebol, o aumento no orçamento da primeira fase deve-se à necessidade de construir nesta primeira fase as infraestruturas rodoviárias e de estacionamento, ficando essa questão já ultrapassada.

O presidente do município destacou ainda outros investimentos previstos na área do desporto, referindo que o há muito falado e reclamado pavilhão desportivo de Pernes já está adjudicado e prestes a ser consignada a sua construção; o processo do novo relvado da Escola Agrária de Santarém também está em fase de conclusão, com um orçamento de 600 mil euros; no campo da Ribeira de Santarém prevê-se um investimento de 700 mil euros; e a requalificação do pavilhão da antiga EPC e construção de um pavilhão de apoio - devido à grande procura, quer por clubes quer pela Escola Secundária Sá da Bandeira - envolve um montante estimado a rondar 1,5 milhões de euros. Ricardo Gonçalves revelou também que estão previstos investimentos em infraestruturas desportivas em diversas freguesias do concelho.