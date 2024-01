Encontro de Veteranos do FC Alverca isento de taxas

O Encontro de Futsal Veterano do Futebol Clube de Alverca, realizado entre os dias 8 e 10 de Dezembro, beneficiou da isenção do pagamento de taxas ao município no valor de 584 euros, devido ao uso da camarata e vivenda da Quinta Municipal de Subserra. A proposta de isenção do pagamento de taxas foi aprovada por unanimidade em reunião da Câmara de Vila Franca de Xira.