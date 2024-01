Polidesportivo do Sobralinho em obras

Está prevista para este mês de Janeiro a conclusão da requalificação do polidesportivo Sttau Monteiro, no Sobralinho. Os trabalhos, orçados em 18.242 euros, tiveram início em Dezembro do ano passado e visam, entre outras melhorias, recuperar os separadores laterais e as redes do polidesportivo, recinto que se encontrava bastante degradado.