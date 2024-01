Salvaterra Fight Club é a nova associação de Salvaterra de Magos

A associação de artes marciais e desportos de combate “Salvaterra Fight Club” é a nova colectividade do concelho de Salvaterra de Magos e realizou na terça-feira, 2 de Janeiro, a primeira aula aberta de Muay Thai e Jiu-jitsu brasileiro no seu ginásio na sede do Clube Desportivo Salvaterrense. Reuniram-se cerca de 40 atletas, alguns deles já com provas dadas. Estão abertas as inscrições para a época 2024 e os horários podem ser consultados na página de Facebook da associação.