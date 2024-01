Salvaterrense desiste do distrital de juniores em futebol

O Clube Desportivo Salvaterrense, de Salvaterra de Magos, anunciou nas redes sociais a desistência da 1ª divisão distrital de juniores em futebol quando estão realizadas dez jornadas. O comunicado foi divulgado no dia 4 de Janeiro e, segundo O MIRANTE conseguiu apurar, os motivos terão sido a falta de jogadores e a desistência do treinador, indo o assunto a reunião do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém (AFS). Segundo o Regulamento Disciplinar da AFS, “se a desistência se verificar depois de iniciada a prova a pena prevista no número dois (200 euros) será agravada para o triplo e ainda com a desclassificação na prova”.

O último jogo da equipa foi disputado a 20 de Dezembro no campo do União de Tomar, tendo o Salvaterrense perdido por 7-0. A equipa de Salvaterra de Magos ocupava a última posição da tabela com apenas três pontos, resultantes de uma vitória e nove derrotas. O MIRANTE tentou obter esclarecimentos sobre os motivos da desistência junto do presidente do clube, mas este declinou dar justificações sobre o assunto.

Em Fevereiro de 2023 o Clube Desportivo Salvaterrense, fundado a 6 de Janeiro de 1925, tinha inscritos mais de 200 atletas na modalidade de futebol masculino. “Para a maioria das pessoas, desistir é visto como algo negativo ou pejorativo. Desistir pode também ser encarado como um acto de coragem ou até como o epílogo natural de uma situação que, pura e simplesmente, não correu como devia. Depois de tudo termos feito para que o final fosse diferente, tomámos a decisão de cessar a nossa participação no campeonato distrital da primeira divisão de juniores. Sem apontar culpados ou inocentes, é nosso entendimento que deixaram de estar reunidas as condições para que o mais importante fosse defendido, o CD Salvaterrense”, lê-se no comunicado deixado pelo Salvaterrense.