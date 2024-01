São Silvestre na Golegã com cada vez mais atletas

A Corrida São Silvestre, na Golegã, continua a crescer depois de um período conturbado em 2017, 2018 e no pós-pandemia, em 2021. O segredo está na inovação ao nível do percurso, segundo o município.

A 9ª Corrida de São Silvestre, na Golegã, surpreendeu tudo e todos com um aumento de mais de duas centenas de participantes face ao ano passado, em que se registaram 535. As inscrições na corrida subiram de 445 para 588 e na caminhada quase que duplicaram, de 90 para 177, contando-se um total de 765 atletas. Diogo Rosa, vereador com o pelouro do Desporto, afirma que as mudanças no percurso e animação dos atletas durante a prova contribuíram para o sucesso do evento que se realizou na noite de sexta-feira, 29 de Dezembro. A organização contou com voluntários dos Bombeiros Voluntários da Golegã, GNR, Agrupamento de Escolas do Entroncamento e das sete associações do concelho.

Para o vice-presidente da Câmara da Golegã, a Corrida de São Silvestre tornou-se uma “marca forte” no concelho. A corrida tinha, segundo o autarca, uma perspectiva gradual de crescimento que se inverteu em 2017, com o 2018 a ser o pior ano de sempre em número de atletas (378). Também o pós-pandemia foi difícil, com 452 atletas em 2021, menos 92 do que em 2019. “Para se trabalhar um evento desportivo é necessário gostar de desporto e ter conhecimento sobre o que os atletas mais apreciam e querem viver e sentir quando competem ou fazem exercício por lazer, ouvindo sempre as opiniões dos técnicos e dos atletas”, defende Diogo Rosa num comunicado partilhado nas redes sociais, acrescentando que é importante existir uma estratégia que leve a população a praticar desporto o ano inteiro. “No final do dia o que interessa é termos uma população mais saudável, com melhores hábitos desportivos e sem mazelas, fruto da sedentariedade”, termina.