Trio da frente empata na 1ª divisão distrital de Santarém

Ferreira do Zêzere deixa escapar oportunidade de aumentar a vantagem no campeonato ao não aproveitar o empate entre Abrantes e Benfica e CD Fátima.

Na 15ª jornada da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém, o Ferreira do Zêzere, com o empate a zero em Coruche, deixou passar a oportunidade de alargar a distância para o Abrantes e Benfica e o CD Fátima, respectivamente, segundo e terceiro na tabela, que empataram entre si por 2-2 no domingo, 7 de Janeiro. O Ferreira do Zêzere, líder da tabela, tem 36 pontos somados até ao momento, com dois pontos de vantagem sobre o Abrantes e Benfica e três em relação ao CD Fátima. Os resultados completos da 15ª jornada: Moçarriense 3-1 ADRC Vasco Gama; Atl. Ouriense 1-1Mação; Salvaterrense 2-1 Amiense; Coruchense 0-0 Ferreira do Zêzere; CD Fátima 2-2 Abrantes e Benfica; Alcanenense 4-0 GD Forense; SL Cartaxo 3-1 Samora Correia. CD Torres Novas – Fazendense (adiado).