Cerimónia de entrega de diplomas pelo Centro Qualifica da Insignare

O Centro Qualifica da Insignare reuniu, no auditório da Escola Profissional de Ourém, todos os recém-formados para a entrega de diplomas dos respectivos cursos. A cerimónia teve início com uma performance de solos contemporâneos pela Arabesque - Academia de Dança, CRL, que deu o mote para uma noite de reconhecimento e conquistas pessoais. O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, com o cargo de presidente da Insignare, juntamente com a directora executiva, Carina João, presidiu à entrega dos certificados, chamando um a um os finalistas que se destacaram. Luís Albuquerque enalteceu o esforço e a dedicação dos formandos, com reconhecimento pelos desafios inerentes à conciliação do compromisso profissional e da busca pelo conhecimento.