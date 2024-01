Chamusca mantém taxa de IMI em 2024

O município da Chamusca vai manter a taxa de 0,3% de IMI a aplicar aos prédios urbanos e de 0,8% a aplicar aos prédios rústicos. No que respeita aos prédios de sujeitos passivos, que tenham dependentes a cargo (filhos e outros equiparados), o município aplica desde 2019 o IMI Familiar, que se traduz na redução da taxa através de uma dedução fixa. A Assembleia Municipal da Chamusca, que se realizou a 20 de Dezembro de 2023, aprovou por maioria fixar em 1,50% a Participação Variável no IRS dos sujeitos passivos, com domicílio fiscal na circunscrição territorial do município, a aplicar aos rendimentos de 2023.