Novo serviço de transporte na Chamusca

O concelho da Chamusca tem um novo serviço de transporte público, designado por USO. É um serviço de transporte a pedido que tem como objectivo melhorar a mobilidade nas localidades com acesso limitado ao serviço de transporte público regular. O serviço implementado em parceria com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo é efectuado em veículos ligeiros e tem como objectivo proporcionar oferta de transporte nos locais onde o Transporte Público Regular é inexistente. O USO garante que toda a população do concelho tenha a mesma oportunidade de se deslocar através de transportes públicos às sedes de freguesia e sede de concelho facilitando o acesso a bens e serviços. O Transporte a Pedido funciona às segunda, quartas e sextas-feiras (excepto feriados). As rotas cobertas pelo USO incluem o trajecto Murta/Foz – Chamusca e Semideiro – Chamusca (apenas fora do período escolar), segundo avança nota do município. O transporte efectuado através do USO será pago uma parte pelo utilizador e o restante por subsidiação pública.