Dois Centros Tecnológicos Especializados na Secundária Gago Coutinho

A Escola Secundária Gago Coutinho de Alverca e o município de Vila Franca de Xira rubricaram no último ano um protocolo visando a criação de dois Centros Tecnológicos Especializados (CTE) naquela escola. A proposta, aprovada em reunião de câmara, visa a formalização de dois centros na área da informática e área industrial tendo a cooperação do município na criação, instalação, operacionalização e garantia de sustentabilidade do projecto.

A criação destes centros enquadra-se nos objectivos definidos no âmbito da estratégia Portugal 2030 visando aumentar a capacidade técnica e pedagógica da educação e a capacidade de dar respostas educativas e formativas por forma a promover a igualdade de oportunidades e uma maior equidade no acesso aos recursos disponíveis contribuindo para a redução das desigualdades socioeconómicas e geográficas. O objectivo do Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGeFE) é instalar e modernizar 365 centros de especialização em instituições públicas de ensino com oferta de cursos profissionais. O investimento envolve a modernização e reabilitação de instalações e infraestruturas existentes, bem como a aquisição de equipamentos educativos.