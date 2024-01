Socialistas da margem sul apresentam moção por novo aeroporto a sul do Tejo no congresso do PS

Uma centena e meia de autarcas e militantes do PS subscreveram um documento para apresentarem no congresso do partido que decorreu no fim de semana. O documento inclui os nomes dos presidentes das Câmaras Municipais de Montijo e Moita e defende a construção do novo aeroporto de Lisboa na margem sul.

Ricardo Bernardes apresentou no 24.º Congresso do Partido Socialista uma moção sectorial a defender a construção do futuro aeroporto a sul do Tejo. O documento, segundo a comissão política do Montijo, é subscrito por mais de uma centena e meia de militantes de várias concelhias do partido, nomeadamente do Montijo, Moita, Alcochete, Palmela, Barreiro, Setúbal, Seixal, Sines, Lisboa, Santiago do Cacém, entre outras. O texto do documento desafia o próximo Governo a concluir tão rapidamente quanto possível o processo de decisão sobre a construção do novo aeroporto e que o local deverá ser na margem sul do Tejo.

A notícia foi avançada no dia 3 pelo diário Setubalense, que dá conta ainda que o documento realça a importância deste investimento para a diminuição das assimetrias entre as duas margens, considerando a obra como factor de promoção e coesão dentro do território da Área Metropolitana de Lisboa e um novo impulso de desenvolvimento para a Península de Setúbal, em qualquer das localizações já avançadas nos últimos anos, nomeadamente a Base Aérea n.º 6 ou o Campo de Tiro, em Benavente.

A moção salienta ainda, segundo o diário O Setubalense, que o novo aeroporto é um investimento central para o País, para o desenvolvimento e para o aproveitamento de todas as potencialidades que o crescimento do sector turístico possa trazer e que não é possível mais delongas nem a procura utópica da solução perfeita.