Universidade Sénior de Vila Franca de Xira com matrículas abertas

A Universidade Sénior de Vila Franca de Xira está a promover o 3.º período de matrículas intercalares, oferecendo uma nova oportunidade para quem tem mais de 55 anos e deseje continuar a aprender e a estudar. Sob o lema “Mais Viver, Mais Aprender!”, a Universidade Sénior quer continuar a promover o envelhecimento activo através de actividades sociais, culturais, educacionais e de convívio.

As matrículas decorrem até 12 de Janeiro, sendo realizadas presencialmente na sede da Universidade Sénior, no Palácio da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria. Os interessados podem efectuar as matrículas entre as 09h00 e as 12h30 e à tarde das 14h00 às 17h30. Os participantes têm a oportunidade de frequentar aulas e acções de formação em diferentes áreas, como Ciências Naturais e Exactas; Ciências Sociais, Humanas e Políticas; Expressão Corporal e Plástica; Informática; Teatro, Expressão Musical e Línguas. Todas as disciplinas são leccionadas por professores qualificados.