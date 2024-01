DIREITO DE RESPOSTA

“Devido à legislação atual, o direito de resposta e correção de informação, o texto não pode exceder 300 palavras, desta forma serei sucinta.

Relativo à reportagem emitida a 11/12/2023, sobre a empresária Kateryna Sabov, eu, Aida Lopes Freitas, venho esclarecer que também sou proprietária e sócia da pizzaria Mundo das Pizzas, pois pertence à empresa Minuta em Dia, Lda, pedindo desculpa pelos lapsos reportados.

Era nosso projecto “alongar” a nossa pizzaria para o Entroncamento, porque o negócio está a crescer e temos clientes a virem de propósito dessa cidade e das envolventes em busca dos nossos paladares. Foi com sentimento de traição que soube que a minha sócia e gerente, constituiu uma nova sociedade com terceiros e pôs em prática parte dos nossos objetivos.

Fico constrangida quando é usada a imagem de fundo da nossa pizzaria para promover-se e fazer publicidade a uma segunda pizzaria.

Em relação ao cardápio, a “Roda do Mouchão”, pizzas veganas e calzones à chefe, fabricam-se há cerca de 6 anos. Após eu entrar na sociedade, a faturação mensal praticamente triplicou.

Informo que: o curso de Gestão de Agronomia não foi concluído por tal pessoa; a criação da empresa é diferente do que foi relatado, tendo sido o seu filho um dos maiores braços direitos e que neste momento vive longe de Tomar; a fábrica onde a senhora trabalhou, na Benedita, era uma Cutelaria.

A Kateryna Sabov é de fato uma pessoa ativa e apaixonada pelo trabalho. Em forma pública reconheço o nosso trajeto juntas há 8 anos como desafiante, levando o nome da cidade além-fronteiras quer pelo tamanho de pizzas saborosas de meio metro, quer pelo modo de acolhimento e receção dos clientes.

Votos que 2024 seja um excelente ano com muita saúde e prosperidade, para todos!

Aida Freitas