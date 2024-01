Nova direcção nos Bombeiros da Barquinha

Os novos órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha tomaram posse a 29 de Dezembro. António Augusto Ribeiro assumiu a presidência da direcção. Filipe Morais e Manuel de Oliveira ficaram com os cargos de vice-presidente e tesoureiro, respectivamente. A direcção conta ainda com dois secretários, Maria Piedade e António Mação, dois vogais, António Rodrigues e José Cunha e António Costa e José Esteves como suplentes. Victor Pombeiro foi eleito presidente da mesa da assembleia-geral, acompanhado por José Pimenta como vice-presidente, Manuel Honório como secretário e Manuel Silva, suplente. O conselho fiscal é presidido por Carlos Chambel tendo Daniel Fernandes como secretário, João Gralha como relator e Nuno Gomes como suplente. Na estratégia e programa para o mandato a nova direcção considera a celebração do centenário, em 2025, a oportunidade de introduzir melhorias significativas e preparar o futuro pensando na sustentabilidade da associação.