Recolha de sangue na Póvoa de Santa Iria

A primeira recolha de sangue do ano da Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria, realizada a 6 de Janeiro, teve uma boa resposta da comunidade e contou com a inscrição de 50 dadores resultando na recolha de 40 unidades de sangue. Além disso, refere a associação em comunicado, quatro pessoas doaram sangue pela primeira vez.

Tendo em mente a urgência de manter as reservas de sangue estáveis, a associação lança um apelo à comunidade para participar na segunda colheita de sangue a realizar este mês, agendada para 14 de Janeiro, domingo de manhã, das 08h30 às 12h30, na sede da Associação, localizada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, Bairro CHEPSI, Póvoa de Santa Iria. Neste período do ano as reservas de sangue costumam estar em níveis críticos tornando cada doação fundamental para ajudar aqueles que necessitam.