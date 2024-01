Urqueira vai ter uma ecovia com dois quilómetros

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Junta de Freguesia de Urqueira vai celebrar um protocolo com a Câmara Municipal de Ourém que aprovou um apoio financeiro até aproximadamente 30 mil euros. A proposta implica um projecto para a construção de uma ecovia que vai fazer a ligação entre o Largo do Rossio e o Parque de Merendas da Amieira, numa distância de cerca de dois quilómetros. O caminho pedonal tem como objectivo que as pessoas possam usufruir dos locais de lazer em segurança.