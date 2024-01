Câmara de Tomar nega estar a despejar associação de edifício

A vereadora Lurdes Ferromau Fernandes (PSD) acusou a Câmara Municipal de Tomar de estar a despejar a Associação para o Desenvolvimento do Ribatejo Norte (ADIRN) das instalações que ocupa no Convento de São Francisco, em Tomar, durante a reunião de executivo. A vereadora na oposição à maioria socialista destacou ainda a importância e o papel da ADIRN no desenvolvimento e valorização da região, através de apoios a projectos ligados ao património, turismo e área social. Conclui, questionando se o município vai empurrar a ADIRN para outro concelho.

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, afirmou que “é totalmente falso que o município queira despejar a ADIRN e muito menos atirá-la para outro concelho”, explicando que a autarquia tem de ir avaliando a pertinência e mais-valia de cada espaço, sendo que o Convento de São Francisco tem outras “possibilidades e particularidades”. Esclareceu ainda que já há alguns meses tem conversado com o coordenador da ADIRN, sem pressas ou pressões, sobre a possibilidade de mudança de instalações, inclusive já visitaram dois possíveis locais. Hugo Cristóvão recordou que, quando a ADIRN se mudou da Alameda Um de Março para o Convento de São Francisco, era uma situação provisória.