Concerto de Ano Novo em Ourém com sala cheia

O Ano Novo foi celebrado no Teatro Municipal de Ourém com a apresentação de um concerto onde os metais foram protagonistas, graças à execução da Banda Sinfónica da Sociedade Filarmónica Ouriense e dos conceituados solistas presentes. O Concerto de Ano Novo | Symphonic Brass ofereceu um espectáculo de excelência ao público que encheu a sala principal do teatro, sob a direcção do maestro João Paulo Fernandes, viveu-se um momento único e singular, com a conjugação das sonoridades criadas pela Banda Sinfónica da SFO e dos solistas Sérgio Carolino, Luís Duarte Moreira, Alexandre Vilela, Marco Silva e Ole Edvard Antonsen. O presidente da câmara municipal, Luís Miguel Albuquerque, felicitou a Sociedade Filarmónica Ouriense e enalteceu a espírito empreendedor e jovem da associação, reflectido nas várias iniciativas realizadas nos últimos anos, com destaque para o 1º Festival de Metais de Ourém – SFOrzando. O edil aproveitou também o momento para manifestar a sua confiança na concretização de uma já antiga ambição da associação: a requalificação e inauguração da nova sede da Sociedade Filarmónica Ouriense.