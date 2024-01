Filme de terror “Bosq_Sintra18” estreou em Benavente

A estreia nacional do filme ”Bosq_Sintra 18” teve lugar no Cine-teatro de Benavente. Este é um filme do género horror (Found Footage) que conta a história de um trágico e misterioso massacre ocorrido na Serra de Sintra, no qual perderam a vida seis pessoas. “Bosq_Sintra 18” obteve já um sucesso considerável ao ter sido seleccionado para festivais internacionais e conseguiu ser um dos cinco finalistas no “The Strange Days Horror Fest”, evento nos Estados Unidos.

A estreia nacional em Benavente, no dia 4 de Janeiro, contou com a presença do Realizador Ruggiero Cilli e o elenco do filme.