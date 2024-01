Museu do Neo-Realismo vai estudar revista O Diabo

Vila Franca de Xira, através do seu Museu do Neo-Realismo, celebrou um protocolo de colaboração com o Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, visando comparticipar, em dez mil euros, o estudo da revista O Diabo (1934-1949), em particular nas edições de 1934, 1935 e 1936. O protocolo, aprovado por unanimidade em reunião de câmara, prevê a publicação digital crítica, indexada e documentada daquela revista, no âmbito da investigação que será realizada pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova.