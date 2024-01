Obras do IVV de Almeirim custam mais 253 mil euros

Antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho em Almeirim vão dar lugar a um espaço multiusos para promoção de produtos e eventos.

As obras de reconversão do antigo Instituto da Vinha e do Vinho em Almeirim para espaço multiusos para a promoção de produtos e eventos regionais vai custar mais quase 253 mil euros. O valor diz respeito a trabalhos complementares da empreitada e o montante a pagar ao empreiteiro, a empresa Lena Engenharia e Construções, já foi aprovado pela dona da obra, a Câmara de Almeirim.

Os trabalhos, que estavam previstos ficarem concluídos em 2023, têm um custo de cerca de cinco milhões de euros. A câmara adquiriu em 2017 as instalações ao Estado por 286 mil euros. Recorde-se que a autarquia acertou o preço no início de 2017 depois de quase três anos de negociações. Entretanto o município recorreu a um empréstimo bancário, a 20 anos, do mesmo valor, para pagar a compra das instalações. A autarquia vai pagar o empréstimo a 20 anos.

Em Agosto de 2014, Pedro Ribeiro tinha a ideia de instalar vários serviços públicos, como o balcão local da Segurança Social, repartição de Finanças e conservatórias dos registos. Mas como as regras de financiamento da União Europeia não abrangiam este tipo de projectos, o autarca teve de mudar de ideias. No mesmo ano câmara já tinha comprado, por cerca de 68 mil euros, os antigos escritórios do IVV, na mesma rua, em frente às adegas, para instalar a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo.