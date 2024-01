Vila Franca de Xira e AML assinam acordo de cooperação para as bibliotecas

Melhorar os recursos e os serviços disponíveis nas bibliotecas públicas municipais, reforçar o papel das bibliotecas como local de acesso à informação e conhecimento e potenciar as funções sociais e culturais das bibliotecas públicas são alguns dos objectivos do acordo de cooperação que vai ser celebrado entre a Câmara de Vila Franca de Xira, a Área Metropolitana de Lisboa e a Direcção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB).

O acordo foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara e visa ainda reforçar o papel das bibliotecas municipais na salvaguarda dos direitos humanos e da democracia. Após mais de três décadas sobre o lançamento da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, a DGLAB está a incentivar a criação e o desenvolvimento de redes intermunicipais de bibliotecas, para ir ao encontro das necessidades das comunidades, através do apoio à criação e requalificação de um conjunto diversificado de competências, recursos e serviços.

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) contempla verbas para modernização da infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos culturais, correspondente à aquisição de equipamentos informáticos, bibliotecas itinerantes online e sistemas de informação e catálogos integrados para 239 bibliotecas públicas. No caso da Área Metropolitana de Lisboa, a candidatura contempla a compra de equipamento informático (hardware) e de catálogos integrados.