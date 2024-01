1ª Corrida CPCD na Póvoa de Santa Iria

O Centro Popular de Cultura e Desporto da Póvoa de Santa Iria está a organizar a “1ª Corrida CPCD”. A prova realiza-se dia 27 de Janeiro e as inscrições estão abertas até dia 24 de Janeiro, limitadas a 100 participantes. A prova de 10 quilómetros arranca às 19h00 da sede do clube, percorre as ruas da cidade e termina na colectividade. O valor da inscrição engloba o kit participante que contém uma t-shirt unissexo, dorsal e chip. De acordo com o clube, o objectivo da corrida é promover o desporto junto dos atletas do CPCD e da população em geral.