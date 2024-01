Angelina Voloshchuk novamente campeã nacional

A tenista Angelina Voloshchuk, do Ahead Clube de Ténis de Alverca, sagrou-se campeã nacional pelo segundo ano consecutivo nos Masters organizados pela Federação Portuguesa de Ténis. Os Masters colocam frente a frente as oito melhores atletas femininas e os 12 melhores atletas masculinos e a prova realizou-se entre os dias 12 e 14 de Janeiro. Na final, Angelina Voloshchuk venceu Lena Couto, do Centro de Ténis do Porto ,por 6/2 e 6/1.