Leonor Carvalho inicia o ano com duas vitórias

A atleta escalabitana, que representa o Sporting Clube de Portugal, venceu o “Cross Ano Novo” e “Cross dos Reis”.

A atleta Leonor Carvalho, agora a representar o Sporting Clube de Portugal, venceu o Cross de Ano Novo na Carvoeira e o Cross dos Reis na Carregueira/Torres Vedras, provas organizadas nos dois últimos fins de semana, no âmbito do protocolo celebrado entre a Associação de Atletismo de Lisboa e a Câmara de Torres Vedras. Estas provas de corta-mato antecedem o calendário de pista que terá início em Fevereiro.

A atleta escalabitana do escalão de iniciados (2009-2010), começou a representar o Sporting há duas épocas, tendo iniciado a sua formação na Associação Escola Atletismo do Cartaxo. Esta época passou a integrar o sector de meio-fundo do Sporting, treinando 5 dias por semana, inserida na equipa de juvenis, orientada pelo treinador Romeu Correia.