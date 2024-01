Rio Maior recebe encontro nacional de esperanças olímpicas

A cidade do desporto vai receber nos dias 20 e 21 de Janeiro um conjunto de actividades inseridas no âmbito do Encontro Nacional de Esperanças Olímpicas.

Nos dias 20 e 21 de Janeiro Rio Maior vai receber o Encontro Nacional de Esperanças Olímpicas (ENEO), uma organização do Comité Olímpico de Portugal (COP) que conta com o apoio da Desmor e do município de Rio Maior. Durante dois dias é esperada a participação da maioria dos atletas integrados no projecto de esperanças olímpicas (cerca de 90 atletas), e mais meia centena de treinadores de 17 modalidades.

Serão dois dias intensos para os participantes com acesso a actividades desenvolvidas pelo COP e pela Comissão de Atletas Olímpicos, onde se incluem debates, workshops e sessões de treino conjuntas. Dois dos momentos altos do encontro são as Conversas Olímpicas com a atleta olímpica e actual presidente da Fundação do Desporto, Susana Feitor, e o seleccionador nacional de Futebol sub-21, Rui Jorge, no sábado; e com a atleta olímpica da Marcha, Inês Henriques, e o seu treinador, Jorge Miguel, no domingo.

As actividades vão decorrer em praticamente todas as instalações desportivas, em especial no Pavilhão Polidesportivo e no Auditório do Centro de Estágios. As anteriores edições do ENEO foram realizadas no CAR Jamor, em 2019 e 2023, e na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, em 2020. Recorde-se que este é um Ano Olímpico com a realização dos Jogos na cidade de Paris, estando as edições seguintes atribuídas a Los Angeles, em 2028, e Brisbane, em 2032.