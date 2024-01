Tomar recebeu Campeonatos Nacionais de Milha e de Estrada

Evento decorreu a 13 e 14 de Janeiro na cidade de Tomar. Campeonato é aberto a atletas federados e não federados mas também a todos os participantes sem carácter competitivo.

Os Campeonatos Nacionais de Milha e de Estrada decorreram a 13 e 14 de Janeiro com partida na Várzea Grande, em Tomar. Os Campeonatos Nacionais de Milha realizaram-se no primeiro dia, às 18h00, num percurso de 1.609 metros sem carácter competitivo. Os Campeonatos Nacionais em Estrada decorreram no domingo e foram divididos numa caminhada de cinco quilómetros, aberta a todos os participantes, e numa corrida de 10 quilómetros para atletas federados e não federados nascidos até 2005. O percurso passa pelas margens do rio Nabão e nas ruas da cidade com o objectivo de demonstrar a diversidade turística de Tomar como um importante espólio cultural, histórico e patrimonial.

Durante o fim-de-semana conheceram-se os novos campeões nacionais de atletismo enquanto se promoveu o atletismo à população e desenvolveu a economia do concelho, os principais objectivos da autarquia. O evento incluiu um público-alvo muito abrangente, de ambos os sexos e com escalões etários desde os juniores até aos veteranos maiores de 70 anos. A iniciativa é organizada pela empresa Cabreira Solutions, Federação Portuguesa de Atletismo, Associação de Atletismo de Santarém e Município de Tomar.