Antigos presos políticos vão partilhar memórias no Centro Humberto Delgado no Boquilobo

O Centro Humberto Delgado (CHUDE), que este ano retoma as rodas de conversa sobre a liberdade, democracia e direitos humanos, vai acolher no domingo, 28 de Janeiro, pelas 15h00, um colóquio com os ex-presos políticos Conceição Abrantes, Marcelino Tavares, Domingos Abrantes e Manuela Bernardino. O CHUDE resulta da requalificação da antiga Casa Memorial Humberto Delgado, inaugurada em 1996 na aldeia de Boquilobo, concelho de Torres Novas, terra natal do ‘general sem medo’.

Nesta roda de conversa os antigos presos políticos vão recordar as suas histórias de luta e resistência, que envolveram tortura, fugas, interrogatórios e violência, numa altura em que o país vivia em ditadura e era vigiado pela polícia política PIDE. A participação na actividade é gratuita, sendo necessária inscrição prévia até 21 de Janeiro através do email agenda.museu@cm-torresnovas.pt ou do telefone 249 812 535.

A iniciativa resulta de uma parceria com o Museu Nacional Resistência e Liberdade, com a URAP-União dos Resistentes Antifascistas Portugueses e com a Associação Movimento Cívico Não Apaguem a Memória-NAM. O CHUDE reabriu em Outubro de 2023 para se constituir como um espaço de consciencialização cívica e de estímulo ao pensamento crítico, pugnando pelos valores da liberdade, tolerância e pluralidade. Situa-se no Largo General Humberto Delgado, no Boquilobo, freguesia da Brogueira, concelho de Torres Novas.