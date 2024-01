CDU reclama melhores transportes entre a Rodoviária e a estação de Santarém

A CDU reivindica uma ligação mais eficaz entre o terminal da Rodoviária em Santarém e a estação ferroviária que serve a cidade, localizada na Ribeira de Santarém, tendo apresentado uma moção na última sessão da assembleia municipal que foi aprovada com 26 votos a favor e 16 abstenções.

Entre os problemas apontados, a eleita da CDU Leonor Fonseca mencionou horários desfasados dos autocarros em relação aos dos comboios, a supressão da linha amarela ao fim-de-semana (que efectua um trajecto entre a estação rodoviária e a estação de comboios), bem como o acentuado trânsito junto à estação ferroviária a determinadas alturas do dia, que causam fortes constrangimentos na circulação. Jorge Rodrigues, eleito do PSD, justificou a abstenção do seu partido na moção referindo que apesar da concordância em relação ao discurso o mesmo deve ser debatido noutra circunstância.

Na sessão anterior da assembleia municipal, também a eleita do PS Dina Rocha tinha mais uma vez mencionado os problemas de trânsito e de estacionamento junto à estação de comboios, dificultando a vida a quem ali circula e a quem quer deixar ou buscar passageiros do transporte ferroviário. O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), reconheceu os problemas de tráfego junto à estação em determinados períodos, devido também a uma maior procura do transporte ferroviário, e diz que o município está a trabalhar com a União de Freguesias da Cidade para tentar soluções que resolvam ou atenuem esses constrangimentos.