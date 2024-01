A cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Pernes

A cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Pernes contou com a participação do grupo coral Convívio Fraterno, da Diocese de Santarém, que acompanhou com algumas músicas a sessão solene.