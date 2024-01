Elementos da Academia de Canto

Elementos da Academia de Canto, do Grupo de Cantares da Freguesia de Pontével, estiveram no edifício dos paços do concelho do Cartaxo a cantar as Janeiras. Já é tradição o grupo marcar presença na primeira reunião camarária do ano para cantar as Janeiras, como ocorreu a 4 de Janeiro. No final das cantorias houve tempo para degustar um bolo-rei e um abafado.