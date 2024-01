Assalto ao pavilhão da Associação Amigos de Samora rende dois mil euros em bebidas

O pavilhão da Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS) foi assaltado na noite de sexta-feira, 5 de Janeiro, confirmou a O MIRANTE o presidente da direcção, Ruben Vicente, acrescentando que os larápios levaram dois mil euros em bebidas alcoólicas que tinham sobrado de eventos realizados naquele espaço. “Para quem está de fora, dois mil euros pode parecer pouco dinheiro mas para uma associação como a nossa é um valor significativo”, disse o dirigente associativo, apelando a que quem venha a saber do paradeiro das bebidas, “porque devem tentar vendê-las”, informe a GNR.

Segundo Ruben Vicente, os assaltantes cortaram a grade de uma das janelas da lateral do edifício, que dá acesso a uma casa-de-banho, para conseguirem introduzir-se no interior. Já lá dentro partiram a fechadura da divisão onde estavam armazenadas as bebidas. “Já as tínhamos trancado de propósito para não estarem à mostra”, lamenta o dirigente, que tem esperança que o seguro da associação possa cobrir o prejuízo. A ARCAS, colectividade do concelho de Benavente responsável pela organização do Carnaval de Samora Correia, entre outro eventos, participou o furto à GNR que já realizou diligências no local.