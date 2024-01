Curto-circuito num carro causa fogo em oficina do Cartaxo

Uma oficina situada na Rua Primeiro de Novembro, no Cartaxo, ardeu na madrugada desta terça-feira, 16 de Janeiro. Os barulhos que se ouviram deixaram os moradores em sobressalto e o alerta foi dado por uma moradora por volta das 05h30. No local estiveram os Bombeiros Municipais do Cartaxo e a PSP, estando descartada a hipótese de crime.

Segundo o novo proprietário da oficina, que iniciou o negócio na passada semana depois de pinturas e remodelações, o incêndio teve origem num curto-circuito numa carrinha Mercedes que acabou completamente carbonizada. A dona já esteve à conversa com o proprietário da oficina, como pôde comprovar O MIRANTE no local. Além da carrinha Mercedes, ficou danificada a traseira de uma Renault Megane e, ainda que com menos danos, um Seat Leon. As paredes, pintadas de branco, estão pretas devido ao fumo que só não chegou à cozinha, e os vidros ficaram partidos. A oficina emprega seis funcionários e o proprietário mostrou-se bastante abalado com este infausto acontecimento no arranque do negócio.