Encerramento das urgências em Tomar continua a preocupar autarcas

O encerramento das urgências no Hospital de Tomar tem gerado preocupação nos autarcas da oposição que temem o encerramento definitivo da valência. Presidente da câmara diz que está em contacto com conselho de administração do CHMT e que serviço vai manter-se.

O encerramento do serviço das Urgências Básicas do Hospital de Tomar tem gerado preocupações e o assunto foi abordado novamente pelo vereador Tiago Carrão (PSD) em sessão camarária. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, afirmou não estar “preocupado que o serviço possa encerrar permanente” após vários encerramentos temporários. Hugo Cristóvão esclareceu que tem comunicado regularmente com o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Casimiro Ramos, que afirma estar a ser realizado um grande esforço dos profissionais em manter os serviços.

O autarca assume que na unidade hospitalar de Tomar tenha existido cerca de “meia dúzia” de constrangimentos que preocupam, no entanto, sublinha que tem contabilizado um menor número de encerramentos comparativamente ao que tem acontecido noutros locais do país. O presidente do município explicou ainda que o problema está relacionado com a falta de recursos humanos e que, no caso de Tomar, houve também situações de doença entre os profissionais que obrigou à alteração de escalas de forma não planeada.

Recorde-se que em assembleia municipal do ano passado Hugo Cristóvão explicou que o Centro Hospitalar do Médio Tejo e os 11 municípios da área de abrangência da instituição tiveram de decidir se preferiam que o encerramento das urgências acontecesse de forma programada ou não devido à incapacidade para preencher as escalas. A escolha foi programar para conseguir avisar atempadamente a população.