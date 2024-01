Morreu Ricardina Cegonho do Café Vital na Chamusca

Ricardina Cegonho foi durante anos um dos rostos do Café Vital, na Chamusca, conhecido pelos frangos assados. Faleceu aos 87 anos.

Faleceu Ricardina Nazaré Cegonho, um dos rostos do Café Vital, na Chamusca, conhecido pelos frangos assados e por ser um espaço de confraternização de muitos profissionais liberais, trabalhadores de instituições do Estado e dos médicos que antigamente eram em número suficiente para conviverem numa divisão anexa ao restaurante.

Com a morte do marido, António Vital, o filho mais novo ficou à frente do negócio, mas Ricardina continuou a ajudar até há bem pouco tempo, antes do estabelecimento fechar, quando as limitações físicas a impediram de continuar a assar frangos a atender ao balcão.

Ricardina Cegonho era conhecida por ser uma boa mãe, avó, vizinha e muito amiga de todos os clientes. Era considerada uma pessoa exemplar, sem inimizades, que evitava conflitos e que tinha um coração de ouro. Ricardina Cegonho faleceu aos 87 anos tendo o seu corpo sido sepultado no Cemitério da Chamusca.