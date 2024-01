Parque ribeirinho da Póvoa de Santa Iria vai ter zona de desporto e lazer

O município de Vila Franca de Xira anunciou que, durante este ano, o Parque Ribeirinho Moinhos, na Póvoa de Santa Iria, irá ter uma “pump track”, um parque urbano verde de 800 metros quadrados que permitirá criar condições para a prática desportiva e de lazer. Além de zonas de repouso, estadia e fruição com a natureza o local incluirá uma pista com relevos e desníveis, indicada para praticantes de BMX ou BTT, incluindo também skate, patins em linha e trotinetes.

Segundo o município, a “pump track” irá permitir contribuir para uma melhoria da capacidade de reacção e de coordenação motora assumindo-se como circuito seguro e mais vantajoso quando comparado com os skateparks, já que esta pista pode ser usada por toda a comunidade. Para a envolvente está prevista a instalação de zonas de merendas, estadia e fruição, equipamentos desportivos e infantis e um espaço vocacionado para a prática de actividades ao ar livre. O concurso público para a obra ainda terá de ser aprovado em reunião de câmara. O parque ribeirinho da Póvoa de Santa Iria, recorde-se, está também já ligado ao Parque das Nações, em Lisboa, através dos passadiços do vizinho concelho de Loures.