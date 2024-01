Polícia Marítima apreende 900 quilos de amêijoa ilegal na Póvoa de Santa Iria

Dois pescadores foram apanhados a traficar amêijoa japónica durante uma operação de vigilância da Polícia Marítima.

Dois pescadores foram apanhados a traficar amêijoa japónica durante uma operação de vigilância da Polícia Marítima no dia 11 de Janeiro na Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira.

A Autoridade Marítima Nacional explica que durante a operação de vigilância no Tejo foram detectados dois homens junto a uma viatura a carregar 32 sacos com amêijoa, apanhada durante a noite de forma ilegal e após perseguição aos suspeitos conseguiram apreender a viatura e identificar os dois suspeitos.

Durante a pesagem as autoridades confirmaram tratar-se de 900 quilos de amêijoa que, por ainda se encontrar viva, foi devolvida ao rio. A Polícia Marítima tem vindo a desenvolver várias acções de combate à apanha ilegal da amêijoa japónica que, nesta altura do ano, apresenta uma maior actividade. Já em Dezembro a polícia apreendeu meia tonelada destes bivalves na zona do Samouco e identificou 18 indivíduos.

Em 2022 O MIRANTE acompanhou em exclusivo o trabalho da Polícia Marítima no combate ao negócio ilegal da apanha da amêijoa japónica, que se acumula em abundância no lodo do rio e chega a valer três a quatro euros por quilo mas não pode ser consumida devido às toxinas que acumula e são prejudiciais ao ser humano. Numa maré há quem apanhe mais de 80 quilos, o que dá uma ideia dos valores envolvidos neste negócio ilegal. O marisco é vendido na hora a intermediários que a pagam em dinheiro e a traficam para Espanha, onde sob certificados falsos – dizendo que foram pescadas no rio Sado – são limpas e enviadas de volta a Portugal, acabando no prato dos consumidores.

As perseguições policiais a estas redes que se dedicam à apanha ilegal da amêijoa japónica no Tejo tem transformado toda esta actividade paralela numa operação organizada, com cartéis montados e onde há de tudo: exploração laboral, falsificação de documentos e até disputas entre famílias rivais.