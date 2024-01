Posto de turismo da Barquinha com novos suportes de informação

O Posto de Turismo de Vila Nova da Barquinha já tem um ‘kit’ de boas práticas de acessibilidade em multiformato com novos suportes de informação aos visitantes com acessibilidade condicionada, indicou o município. O ‘kit’ de informação multiformato do município de Vila Nova da Barquinha, direccionado para a interpretação do Centro de Interpretação Templário de Almourol (CITA) e do Castelo de Almourol, foi elaborado em “escrita simples para uma leitura fácil, impressão ampliada e com alto contraste para quem não vê bem, texto em Braille e imagens em relevo bidimensional para uma leitura táctil, informação áudio-descritiva e informação em língua gestual portuguesa, para pessoas surdas”. Esta iniciativa surge numa parceria da Comunidade Intermunicipal (CIM) Médio Tejo com a Accessible Portugal no sentido de “alavancar o turismo acessível e a inclusão social na região”, indicou o município de Vila Nova da Barquinha.