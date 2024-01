Recolha selectiva de bioresíduos em Santarém

Um projecto piloto de recolha selectiva de bioresíduos numa rede de restaurantes da cidade de Santarém começou no dia 11 de Janeiro. O arranque do projecto fez-se através de um ensaio técnico-científico do eixo Inbiorremediation da agenda mobilizadora INSECTERA. Tal como informa o município, a trajectória de valorização dos resíduos urbanos até zero desperdício foi desenhada em Santarém.