Budda Power & Maria João juntam-se à banda da Gançaria para concerto

Budda Power & Maria João, a melhor banda de blues portuguesa e a maior voz do jazz nacional, vão partilhar o palco do grande auditório do Centro Nacional de Exposições, em Santarém, com a Sociedade Filarmónica de Instrução e Cultura de Gansaria, para um concerto único que percorre várias linguagens do blues. O espectáculo está agendado para dia 3 de Fevereiro, às 18h00.

“The Blues Experience”, álbum resultante da parceria artística que juntou os Budda Power Blues e a cantora Maria João é apresentado ao vivo em Santarém, num registo composto por 10 canções que versam sobre assuntos muito pessoais e frequentemente autobiográficos.