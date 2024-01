Carnaval em Santarém com corrida de mascarados para as famílias

A corrida dos mascarados em família, inserida no programa de Carnaval do município de Santarém, realiza-se no dia 11 de Fevereiro, domingo, às 15h00 no Jardim de São Bento, em Santarém. Os participantes na corrida de estafetas devem correr mascarados e cada elemento da equipa tem de realizar no mínimo um percurso de cerca de 500 metros. Aos três primeiros classificados são oferecidas lembranças e à família mais numerosa um prémio, segundo informa a Câmara de Santarém.