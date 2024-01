Chuvasco é o convidado internacional da CartoonXira

O cartoonista mexicano Chuvasco é o convidado internacional da edição deste ano da Cartoon Xira, mostra de cartoons que terá lugar de 24 de Fevereiro a 5 de Maio no Celeiro da Patriarcal, em Vila Franca de Xira. A mostra internacional terá como título “Horizontes Imaginários”. Esta será a 25ª edição do certame que irá mostrar a retrospectiva do ano de 2023 com obras dos principais cartoonistas nacionais e com curadoria de António Antunes. O Cartoon Xira tem entrada gratuita e o Celeiro da Patriarcal estará aberto de terça a domingo das 15h00 às 19h00.