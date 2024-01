Andebol de Samora Correia certificado como entidade formadora de excelência

O Núcleo de Andebol de Samora Correia (NASC) obteve a certificação de Entidade Formadora de Nível 3 atribuído pela Federação Portuguesa de Andebol. Após a realização de uma avaliação de qualidade e procedimentos, o NASC foi reconhecido como uma entidade formadora com a classificação máxima pela sua performance, quer ao nível de recursos humanos, quer ao nível estrutural. “Esta certificação permite comprovar uma vez mais a excelência do trabalho efectuado na nossa formação”, refere a nota do clube. A certificação é atribuída a instituições que fornecem formação de andebol de alta qualidade em Portugal.