Fazendense aproveita empates da concorrência e ganha alento na luta pelo título

O trio da frente voltou a não vencer na 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém e os quatro primeiros estão separados por quatro pontos.

Foi a segunda semana seguida sem vitórias do trio da frente da 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, o que fez com que o Fazendense se juntasse a Ferreira do Zêzere, Abrantes e Benfica e CD Fátima na luta pelo título. Os homens de Fazendas de Almeirim estão numa excelente fase e, nesta 17ª jornada, venceram categoricamente o SL Cartaxo por 7-0, roubando assim o terceiro lugar ao CD Fátima que empatou com o líder Ferreira do Zêzere numa partida sem golos. Já o Abrantes e Benfica, segundo lugar de momento, não foi além de um empate por 1-1 com o Alcanenense no dia 21 de Janeiro. O Ferreira do Zêzere mantém-se assim líder isolado na tabela com 37 pontos, acima do Abrantes e Benfica com 35 pontos e do Fazendense com 34 pontos, os mesmos que o CD Fátima. O Samora Correia tem 30 pontos.

Resultados da 17ª jornada: Fazendense 7-0 SL Cartaxo; Abrantes e Benfica 1-1 Alcanenense; Samora Correia 3-0 GD Forense; Ferreira do Zêzere 0-0 CD Fátima; ADRC Vasco Gama 1-2 CD Torres Novas; Salvaterrense 2-5 Moçarriense; Mação 2-0 Coruchense; Amiense 3-1 Atl. Ouriense.