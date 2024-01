Iniciados da Académica de Santarém na luta pelo título nacional de futebol

Equipa apurou-se para a fase de apuramento do campeão nacional, ao ficar em terceiro lugar na Série C da 1ª divisão nacional.

A equipa de iniciados da Académica de Santarém garantiu presença na fase de apuramento de campeão do Campeonato Nacional de 1.ª Divisão em futebol nesse escalão etário. Os jovens escalabitanos ficaram em terceiro lugar na Série B, apenas atrás do Sporting CP e Tondela, integrando assim o reduzido lote de dez emblemas que vão disputar o título e onde se encontram os principais clubes nacionais de futebol. Esta posição garantiu também a manutenção da Académica de Santarém no principal campeonato nacional do escalão de iniciados (sub-15) na próxima época.