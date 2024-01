Santarém Basket campeão distrital sub-16 em femininos e masculinos

As equipas feminina e masculina sub16 do Santarém Basket Clube sagraram-se campeãs distritais de basquetebol no domingo, 14 de Janeiro. Em femininos, a equipa foi até Torres Novas para defrontar o União Desportiva e Recreativa da Zona Alta no segundo jogo do play-off, ganhando por três pontos (56-59).

Em masculinos, o Santarém Basket recebeu em casa o Rio Maior Basket no terceiro jogo da Final Four e triunfou por 82-55. Ambas as equipas do Santarém Basket vão jogar o play-off de apuramento para o Campeonato Nacional. Na Final Four masculina participaram também o Basket Club de Tomar e o Clube Desportivo de Torres Novas.