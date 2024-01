Alexandra Leitão é novamente cabeça-de-lista do PS por Santarém

A primeira metade da lista dos socialistas integra quatro dos cinco deputados que elegeu pelo círculo eleitoral de Santarém nas legislativas de há dois anos.

A actual deputada e ex-ministra Alexandra Leitão vai ser a cabeça-de-lista do PS pelo círculo de Santarém às eleições legislativas antecipadas de 10 de Março, repetindo a candidatura de há dois anos, confirmou fonte oficial do PS. Para os lugares seguintes, a Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista já tinha aprovado na noite de sexta-feira, 19 de Janeiro, a lista de nomes a propor à direcção nacional, que são, por esta ordem, os dos actuais deputados Hugo Costa (Tomar), Mara Lagriminha (Coruche) e Francisco Dinis (Torres Novas).

Seguem-se na lista Diamantino Duarte (Santarém), Celeste Simão (Abrantes), Pedro Gomes (Entroncamento), Ana Bernardino (Cartaxo) e Helena Fidalgo (Almeirim). Como suplentes estão Vítor Santos (Ourém); Carla Baptista (Alcanena); Pedro Duque (Sardoal); Maria Augusta Queimado (Golegã) e Mário Balsa (Entroncamento).

Refira-se que dos cinco deputados eleitos por Santarém há dois anos apenas um não repete a candidatura. Trata-se de Manuel Afonso, na altura presidente da concelhia socialista de Santarém que foi substituído no quinto lugar por Diamantino Duarte, que lhe sucedeu à frente do PS escalabitano e que é também presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém.